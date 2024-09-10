حادثة مرعبة داخل مستشفى... مريض ميت في فرن المطبخ!

لم يتمكن أحد من تفسير ما الذي حدث للمريض وكيف انتهت حياته داخل الفرن

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً في حادثة مرعبة اذ تم فقدان أحد المرضى في مستشفى بريطاني ليتم اكتشافه لاحقاً ميتا داخل الفرن في مطبخ المستشفى من دون أن يتمكن أي أحد من تفسير ما الذي حدث للمريض، وكيف فارق الحياة هناك.

وفي التفاصيل بحسب ما نشرت جريدة "Metro" البريطانيةفقد بدأت التحقيقات من قبل إدارة المستشفى والشرطة بعد العثور على مريض ميتاً في فرن تقديم الطعام في مستشفى كيتيرينج العام بمنطقة "نورثهامبتونشاير" إلى الشمال من العاصمة لندن (130 كيلو متر شمالاً).

وتم استدعاء الشرطة إلى المستشفى بعد اكتشاف جثة الرجل المجهول يوم الجمعة الماضية، حيث قامت قوات من الشرطة بتطويق المنطقة بينما كان الضباط يحققون.

وأكدت شرطة "نورثهامبتونشاير" منذ ذلك الحين أنها لا تتعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية وصول الرجل إلى الفرن، فيما قال المستشفى إنهم يحققون في الظروف المحيطة بالمأساة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة: "تم استدعاء ضباط الشرطة إلى الوفاة المفاجئة لرجل في مستشفى كيتيرينج العام يوم الجمعة 6 سبتمبر".

وأضافت: "نحن لا نتعامل مع هذه الوفاة على أنها مشبوهة وسنعد تقريراً للطبيب الشرعي. إن أفكارنا مع عائلة الرجل وأصدقائه في هذا الوقت".

وقالت جولي هوج، كبيرة الممرضات في مجموعة مستشفيات جامعة نورثهامبتونشاير: "نحن نعمل مع الشرطة حتى يتمكنوا من إكمال تقرير للطبيب الشرعي حول ظروف هذا الحادث المأساوي.. إن أفكارنا مع عائلة الرجل وأحبائه. لن نعلق أكثر في هذا الوقت".