بالفيديو - رواد غير محترفين يتجولون في الفضاء!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
اعترف الجاني مدعياً أنه كان يحمي نفسه من زوجته بعد أن هاجمته في وقت سابق بسكين!
انتشلت خدمات الطوارئ امرأة تبلغ من العمر 86 عاماًعالقة تحت أنقاض منزلها بعد قصف الروسي استهدف مبنى من طابقين في منطقة خاركيف، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
في سابقة تاريخية، بدأ أعضاء بعثة "بولاريس دون" التابعة لشركة "سبايس إكس" أول عملية تجوّل في الفضاء لروّاد غير محترفين، وفقًا لإعلان الشركة خلال بث مباشر عبر الإنترنت.