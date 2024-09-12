بالفيديو - رواد غير محترفين يتجولون في الفضاء!

الرواد الأربعة غير المحترفين من بينهم الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان الذي وصفته وكالة أسوشيتد برس بالمتهور إيزاكمان تقاسم تكلفة الرحلة مع شركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك، وقد تمكن الفريق من السير لمدة ساعتين خارج كبسولة "دراغون" التي وصلت الى الفضاء بواسطة صاروخ فالكون. هذه الرحلة تمثل خطوة نوعية للاستكشاف التجاري للفضاء.