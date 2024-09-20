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فيديو - سقطوا من السقف.. سرقة أموال في أتلانتا الأميركية
فيديو - سقطوا من السقف.. سرقة أموال في أتلانتا الأميركية
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فيديو - سقطوا من السقف.. سرقة أموال في أتلانتا الأميركية

منوعات

2024-09-20 | 05:42
فيديو - سقطوا من السقف.. سرقة أموال في أتلانتا الأميركية
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Aljadeed
فيديو - سقطوا من السقف.. سرقة أموال في أتلانتا الأميركية


مقطع فيديو متداول من كاميرات المراقبة يظهر لصوصاً يسقطون من السقف لسرقة 150 ألف دولار.
شرطة أتلانتا قالت إن المشتبه بهم إستخدموا أدوات كهربائية لإنشاء فتحة في سقف مكتب صرف الشيكات في أتلانتا.

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اجهزة بيجر كانت مفخخة.. والحزب اشترى اكثر من 3 آلاف جهاز
2024-09-18

اجهزة بيجر كانت مفخخة.. والحزب اشترى اكثر من 3 آلاف جهاز

كشفت معطيات أولية لتحقيق تجريه السلطات اللبنانية في انفجارات أجهزة "بيجرز" تابعة لحزب الله الثلاثاء، أن الأجهزة كانت مبرمجة سابقا وتحتوي على مواد متفجرة، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "المعطيات تفيد بأن طريقة التفجير تدل على أن الأجهزة كانت مبرمجة مسبقاً، وتحتوي على مواد متفجرة زرعت بمحاذاة بطارية الجهاز".
وأوضح أن التحقيق "لا يزال في بداياته ولم نضع يدنا على معلومات مهمّة حتى الآن"، مشيرا إلى أن "الأجهزة التي انفجرت تجري معاينة بعضها لكنها بغالبيتها تلفت واحترقت".

2024-09-18

اجهزة بيجر كانت مفخخة.. والحزب اشترى اكثر من 3 آلاف جهاز

كشفت معطيات أولية لتحقيق تجريه السلطات اللبنانية في انفجارات أجهزة "بيجرز" تابعة لحزب الله الثلاثاء، أن الأجهزة كانت مبرمجة سابقا وتحتوي على مواد متفجرة، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "المعطيات تفيد بأن طريقة التفجير تدل على أن الأجهزة كانت مبرمجة مسبقاً، وتحتوي على مواد متفجرة زرعت بمحاذاة بطارية الجهاز".
وأوضح أن التحقيق "لا يزال في بداياته ولم نضع يدنا على معلومات مهمّة حتى الآن"، مشيرا إلى أن "الأجهزة التي انفجرت تجري معاينة بعضها لكنها بغالبيتها تلفت واحترقت".

بالفيديو - صاحب شركة البيجر التي انفجرت غاضب.. وينفي مسؤوليته
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2024-09-18

بالفيديو - صاحب شركة البيجر التي انفجرت غاضب.. وينفي مسؤوليته

نفى مؤسس شركة "غولد أبولو" التايوانية "هسو تشينغ كوانغ" أن تكون أجهزة البيجر التي تفجرت في لبنان من صنع شركته، وقال إنها صنعت بواسطة شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية.

2024-09-18

بالفيديو - صاحب شركة البيجر التي انفجرت غاضب.. وينفي مسؤوليته

نفى مؤسس شركة "غولد أبولو" التايوانية "هسو تشينغ كوانغ" أن تكون أجهزة البيجر التي تفجرت في لبنان من صنع شركته، وقال إنها صنعت بواسطة شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية.

استخدام جديد للبوتكس..ماذا في التفاصيل؟
2024-09-16

استخدام جديد للبوتكس..ماذا في التفاصيل؟

يتجه عدد متزايد من المرضى في المملكة المتحدة لاستخدام البوتكس لكافحة آلام الرقبة الناتجة عن استخدام الأجهزة التكنولوجية مثل الهاتف المحمول.

ويستخدم المرضى ما يعرف باسم "تراب توكس" لمكافحة آلام الرقبة عن طريق استخدام حقن البوتكس في العضلات شبه المنحرفة في الرقبة، لتخفيف التوتر الناتج عن الانحناء المستمر نحو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

2024-09-16

استخدام جديد للبوتكس..ماذا في التفاصيل؟

يتجه عدد متزايد من المرضى في المملكة المتحدة لاستخدام البوتكس لكافحة آلام الرقبة الناتجة عن استخدام الأجهزة التكنولوجية مثل الهاتف المحمول.

ويستخدم المرضى ما يعرف باسم "تراب توكس" لمكافحة آلام الرقبة عن طريق استخدام حقن البوتكس في العضلات شبه المنحرفة في الرقبة، لتخفيف التوتر الناتج عن الانحناء المستمر نحو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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