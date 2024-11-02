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الشتاء يُشهر سلاحه الأبيض: فيديو وتوقعات للطقس!
الشتاء يُشهر سلاحه الأبيض: فيديو وتوقعات للطقس!
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الشتاء يُشهر سلاحه الأبيض: فيديو وتوقعات للطقس!

منوعات

2024-11-02 | 12:29
الشتاء يُشهر سلاحه الأبيض: فيديو وتوقعات للطقس!
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Aljadeed
الشتاء يُشهر سلاحه الأبيض: فيديو وتوقعات للطقس!

تساقطت اليوم، السبت، حبات البرد العملاقة في مناطق عدة من لبنان، حيث شهدت عشقوت وجبال كسروان تساقطاً كثيفاً.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غداً غائماً وماطراً بغزارة أحياناً، مع برق ورعد ورياح ناشطة، مصحوباً بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى 4 درجات.

كما حذّرت من خطر تشكّل السيول على الطرق خلال الفترة الصباحية، خاصة في المناطق الشمالية، نظراً لغزارة الأمطار. واستمرت توقعات الضباب الكثيف على المرتفعات.

من جانبها، دعت غرفة "التحكم المروري" السائقين إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار، ما قد يؤدي إلى انزلاقات وصدامات مرورية.

الطقس المتوقّع للأيام المقبلة:

اليوم السبت: قليل الغيوم، ثم غائم جزئيًا مع أمطار متفرقة، تشتد غزارتها بعد الظهر.

الأحد: غائم وماطر بغزارة، مع برق ورعد، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيًا إلى غائم، مع أمطار متفرقة وظهور الضباب على المرتفعات.

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