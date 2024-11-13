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لهذا السبب.. لا تأخذ المنتجات من خلف الرف بالمتجر!
لهذا السبب.. لا تأخذ المنتجات من خلف الرف بالمتجر!
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لهذا السبب.. لا تأخذ المنتجات من خلف الرف بالمتجر!

منوعات

2024-11-13 | 07:57
لهذا السبب.. لا تأخذ المنتجات من خلف الرف بالمتجر!
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Aljadeed
لهذا السبب.. لا تأخذ المنتجات من خلف الرف بالمتجر!

عند تسوقهم في متجر، مثل "السوبرماركت" يأخذ أشخاص المنتجات الموجودة في الرف من الخلف بدلا من الموجودة بالمقدمة، اعتقادا بوجود المنتجات طويلة الصلاحية بالخلف. لكن هناك أمور متعلقة بهذا التصرف قد لا تخطر على بال الكثيرين.

غالباً ما تضع محلات السوبر ماركت المنتجات ذات تواريخ انتهاء الصلاحية الأقصر في مقدمة الرف. بهدف بيعها أولا قبل أن تفسد. ولهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المنتجات الموجودة في الخلف على أمل الحصول على منتج يدوم لفترة أطول. قد تبدو هذه الخدعة ذكية للوهلة الأولى، لكن لها بعض المحاذير، وفق ما أشار موقع مركز حماية المستهلك.
من ناحية، الفرق في تواريخ انتهاء الصلاحية غالباً لا يكون كبيراً كما يعتقد. إذ قد تفصل بضعة أيام فقط بين نهاية صلاحية المنتج الموجود في المقدمة والخلف. ومن ناحية أخرى، فإن العديد من المنتجات، مثل السلع المعلبة أو المعكرونة، تتمتع بفترة صلاحية طويلة بحيث لا توجد ميزة حقيقية في البحث عنها في الخلف.
قد تضع نفسك في موقف محرج!
ما لا يعرفه كثيرون هو أنه في بعض محلات السوبر ماركت قد يكون هناك مشكلة إذا كنت تأخذ المنتجات بشكل متعمد من خلف الرف. وهو ما قد يحدث فوضى توجب إعادة ترتيب الرف بأكمله. ويجعل عمل العاملين أكثر صعوبة، حيث يتعين عليهم إعادة تجديد الأرفف وتنظيمها باستمرار.
وفي أسوأ الحالات، قد يمنع الزبائن من دخول المتجر. إذ تحتوي العديد من محلات السوبر ماركت الآن على كاميرات تراقب سلوك الزبائن. لذلك، إذا وجدوك العمّال "تفتش" في الرف باستمرار، فقد يعرضك ذلك إلى مواقف محرجة. وهناك حالات تم فيها طرد الزبائن من المتجر بسبب سلوكهم الذي يسبب الفوضى.
وبدلاً من أخذ المنتجات الموجودة في الخلف، فمن المنطقي التركيز على الشراء الواعي. من خلال التحقق من تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات في مقدمة الرف. وإذا كنت بحاجة إلى منتج خاص ذي مدة صلاحية أطول، يمكنك دوماً أن تسأل العاملين عما إذا كانت هناك منتجات جديدة متوفرة. وبهذا تكون قد قمت بشيء جيد للبيئة وتفادي رمي الطعام دون داع.
 
المصدر: DW

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