الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هكذا تتسبب هرمونات التوتر بمرض السكري المرتبط بالسمنة
هكذا تتسبب هرمونات التوتر بمرض السكري المرتبط بالسمنة
A-
A+

هكذا تتسبب هرمونات التوتر بمرض السكري المرتبط بالسمنة

منوعات

2024-11-17 | 11:39
هكذا تتسبب هرمونات التوتر بمرض السكري المرتبط بالسمنة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هكذا تتسبب هرمونات التوتر بمرض السكري المرتبط بالسمنة

أفادت دراسة أجرتها مؤسسة روتجرز هيلث ومؤسسات أخرى في الولايات المتحدة الأميركية عن أن هرمونات التوتر قد تقف وراء حدوث مرض السكري المرتبط بالسمنة. وقد تغير الورقة البحثية -المنشورة في مجلة سيل ميتابوليزم "Cell Metabolism" في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- فهمنا لكيفية تطور مقاومة الإنسولين​الناجمة عن السمنة وكيفية علاجها

وفي التفاصيل، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة روتجرز هيلث ومؤسسات أخرى في الولايات المتحدة الأميركية عن أن هرمونات التوتر قد تقف وراء حدوث مرض السكري المرتبط بالسمنة. وقد تغير الورقة البحثية -المنشورة في مجلة سيل ميتابوليزم "Cell Metabolism" في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- فهمنا لكيفية تطور مقاومة الإنسولينالناجمة عن السمنة وكيفية علاجها.

الإنسولين هرمون يفرزه البنكرياس ويسهل دخول الغلوكوز (سكر الدم) إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم، حيث يتحول إلى طاقة. بعد تناول الطعام، ترتفع نسبة الغلوكوز في مجرى الدم، واستجابة لذلك يقوم البنكرياس بإفراز الإنسولين في مجرى الدم ليساعد الغلوكوز في الوصول إلى الخلايا التي تحتاجه. وهذه العملية تعيد كمية السكر في مجرى الدم إلى المعدل الطبيعي.

تحدث مقاومة الإنسولين عندما لا يستجيب الجسم للإنسولين جيدا ويكون الغلوكوز أقل قدرة على دخول الخلايا. في هذه الحالة، يواصل البنكرياس ضخ المزيد من الإنسولين لكن الغلوكوز يظل يواجه صعوبة في الوصول إلى الخلايا، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

 

اقرأ ايضا في منوعات

مرض دماغي غامض يثير رعبا في كندا.. والسلطات تتدخل
2024-11-16

مرض دماغي غامض يثير رعبا في كندا.. والسلطات تتدخل

أثار مرض دماغي غامض أصاب المئات في مقاطعة نيو برونزويك جنوب شرقي كندا مخاوف السلطات المحلية، التي طالبت بتدخل العلماء من الحكومة الفيدرالية وإجراء تحقيق عاجل.

2024-11-16

مرض دماغي غامض يثير رعبا في كندا.. والسلطات تتدخل

أثار مرض دماغي غامض أصاب المئات في مقاطعة نيو برونزويك جنوب شرقي كندا مخاوف السلطات المحلية، التي طالبت بتدخل العلماء من الحكومة الفيدرالية وإجراء تحقيق عاجل.

بالفيديو - صافرات وصرخات استهجان تطغى على مباراة فرنسا وإسرائيل!
Play
2024-11-14

بالفيديو - صافرات وصرخات استهجان تطغى على مباراة فرنسا وإسرائيل!

قوبل عزف النشيد الإسرائيلي بصيحات استهجان وصفارات من قبل الجماهير في استاد فرنسا قبل مباراة المنتخب الفرنسي أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية في باريس.

2024-11-14

بالفيديو - صافرات وصرخات استهجان تطغى على مباراة فرنسا وإسرائيل!

قوبل عزف النشيد الإسرائيلي بصيحات استهجان وصفارات من قبل الجماهير في استاد فرنسا قبل مباراة المنتخب الفرنسي أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية في باريس.

عنصر مذهل يساعد على انقاص الوزن.. تعرفوا عليه
2024-11-14

عنصر مذهل يساعد على انقاص الوزن.. تعرفوا عليه

أفادت دراسة إلى أن تناول مشروب يومي من خل التفاح ساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على التخلص من 8 كيلوغرامات في ثلاثة أشهر.

2024-11-14

عنصر مذهل يساعد على انقاص الوزن.. تعرفوا عليه

أفادت دراسة إلى أن تناول مشروب يومي من خل التفاح ساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على التخلص من 8 كيلوغرامات في ثلاثة أشهر.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024