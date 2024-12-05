مكسرات تساعد على خسارة الوزن.. تعرفوا على أبرزها

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام لديهم زيادة أقل في الوزن وانخفاض في خطر الإصابة بالسمنة.

وتقول خبيرة التغذية بيانكا تامبوريلو: "المكسرات طعام رائع لفقدان الوزن لأنها مليئة بالدهون الصحية، والتي تعزز الشعور بالشبع، تحتوي على كمية جيدة من السعرات الحرارية، ولكن هذا ليس سببا لتجنبها، كن على دراية بالحصص وحاول تناول 1-2 وجبة يوميا".

اللوز يزود جسمك بدفعة من العناصر الغذائية عالية الجودة التي قد تساعدك في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

تقول أخصائية التغذية سامانثا ماكليود: "تحتوي حصتان من اللوز على أكثر من 7 غرامات من الألياف".

الكاجو

الدراسات تظهر أن تناول الكاجو قد يساعدك في الحفاظ على تكوين صحي للجسم.

الجوز

تناول الجوز قد ينشط جزء من الدماغ الذي يتحكم في الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.