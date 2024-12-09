ترامب ينشر صورة مع زوجة بايدن وعطر! ما القصة؟

استخدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صورة تجمعه مع جيل بايدن، قرينة الرئيس الحالي جو بايدن، في الترويج لنوع جديدة من العطور.



وأرفق ترامب تلك الصورة بتعليق: "أعداؤك لا يستطيعون مقاومة هذا العطر".



كما علّق على الصورة بعبارة أخرى، قال فيها: "هذه عطور ترامب الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "قتال" لأنها تتعلق بتحقيق الفوز"، مضيفا: "إنها هدية عظيمة لعائلتك في عيد الميلاد".



يذكر أن الصورة التي نشرها ترامب مع جيل بايدن، تم التقاطها خلال افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، السبت الماضي.

