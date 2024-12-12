فيديو مدهش: فتاة تدفع سمكة قرش لالتقاط صورة!

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
الجلوس أمام الكمبيوتر والنظر إلى الشاشة لعدة ساعات يوميا، يمكن أن يسبب مشاكل كثيرة. وإن كنت تستعمل النظارات الخاطئة، فيمكن أن تسبب لأعينك ضغطا إضافيا. فما هي المسببات الأخرى للضرر؟
حُكم على ديبرا ريدين بالسجن لمدة تتراوح بين 26 و65 عاماً بعد مهاجمته قاضية خلال جلسة استماع، ويظهر فيديو متداول ريدن وهو يقفز على القاضية قبل أن يتم إخضاعه من قبل موظفي المحكمة
في أمسية لا تُنسى، تجاوزت دار الأوبرا في دبي عظمتها، لتصبح مركزًا مشعًا للفنون العالمية.. أورلاندو بلووم وعمر حرفوش فنانان عالميان في دار الأوبرا.