فيديو مدهش: فتاة تدفع سمكة قرش لالتقاط صورة!

في مشهد غير مألوف من أحد المحيطات في الولايات المتحدة، ظهرت فتاة وهي تدفع سمكة قرش أمامها لالتقاط صورة عيد ميلادها مع قالب حلوى.



وقد أثار هذا المشهد دهشة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا الفيديو مستغربين من جرأة الفتاة، مع تفاعل واسع من التعليقات الطريفة والمضحكة.