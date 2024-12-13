بالصورة - في السعودية.. "كلب آلي" للمراقبة والأمن

نشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأميركية على منصة أكس صورة لـ"كلب روبوت".

وأشارت في الصفحة إلى انه "تم نشر جهاز مسيّر رباعي الأرجل (Q-UGV) خلال تمرين الرمال الحمراء في مركز التجارب المتكاملة (IEC) في المملكةالعربية السعودية في 18 أيلول 2024".



وأضافت: "هذا الروبوت ذو الأرجل الأربعة، المعروف عادة باسم "الكلب الآلي"، شحنه لمرة واحدة تجعله قادراً على القيام بدوريات مستقلة حول محيط القاعدة، ويمكنه التنقل عبر تضاريس مختلفة، ومسح البيئة باستخدام أنواع متعددة من الكاميرات، وقطع مسافات طويلة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر الروبوت مراقبة نشطة حيث ينقل المعلومات بصورة أمنة إلى وحدة قوات الأمن".