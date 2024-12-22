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جريمة مروّعة.. أب يقطع رأس طفله بسكين!
جريمة مروّعة.. أب يقطع رأس طفله بسكين!
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جريمة مروّعة.. أب يقطع رأس طفله بسكين!

منوعات

2024-12-22 | 02:15
جريمة مروّعة.. أب يقطع رأس طفله بسكين!
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Aljadeed
جريمة مروّعة.. أب يقطع رأس طفله بسكين!

الجاني استخدم سكيناً لقطع رأس ابنه البالغ من العمر عاماً واحداً بعد مغادرة زوجته ووالدتها المنزل

اعلنت السلطات الاميركية في شمالي ولاية كاليفورنيا إنها أوقفت رجلاً يشتبه في قتله ابنه البالغ من العمر عاماً واحداً .

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة ساكرامنتو في بيان، أن نواب مفوض الشرطة استجابوا لبلاغ عن اضطراب عائلي في وقت مبكر من صباح امس حيث وجدوا امرأة خارج المنزل أبلغتهم أن زوجها، أندريه ديمسكي، البالغ من العمر 28 عاما، اعتدى عليها وعلى والدتها.

وقام النواب باقتحام المنزل في مقاطعة ساكرامنتو بعد علمهم بوجود ديمسكي داخل المنزل مع الطفل. وعند اعتقاله، عثروا على "رأس طفل مقطوع" في غرفة النوم.

وقال المحققون إن ديمسكي استخدم سكينا لقطع رأس ابنه بعد مغادرة زوجته ووالدتها المنزل، وفقا للبيان.

وتم احتجاز الجاني بدون إمكانية الإفراج بكفالة، اذ من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.

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