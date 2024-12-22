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كائنات حية &quot;مجنونة&quot; في أفواه وأمعاء البشر!
كائنات حية "مجنونة" في أفواه وأمعاء البشر!
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كائنات حية "مجنونة" في أفواه وأمعاء البشر!

منوعات

2024-12-22 | 03:20
كائنات حية "مجنونة" في أفواه وأمعاء البشر!
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Aljadeed
كائنات حية "مجنونة" في أفواه وأمعاء البشر!

اكتشف العلماء كائنات حية "مجنونة" داخل أجسامنا، بأشكال جديدة وغريبة تشبه الفيروسات، تحمل أسرارا مذهلة .

وأطلق العلماء على هذه الكائنات الحية اسم "المسلاّت" (obelisks)، وهي عبارة عن قطع دائرية من المادة الوراثية تحتوي على جين أو جينين وتنظم نفسها بشكل يشبه العصا.

وتظهر "المسلاّت" وفق ما اشارت "ديلي ميل " البريطانية في أفواه نصف سكان العالم، بينما يحملها 7% فقط في أمعائهم، لكنها اكتُشفت فقط عندما كان العلماء يبحثون عن أنماط لا تتطابق مع أي كائنات حية معروفة في المكتبات الجينية.

 
 

وتستعمر "المسلاّت" البكتيريا داخل أفواه وأمعاء البشر، وتعيش داخل مضيفها لمدة تصل إلى عام تقريبا، لكن العلماء لا يعرفون كيف تنتشر.

وتحتوي "المسلاّت"على جينومات من حلقات الحمض النووي الريبوزي (RNA) تشبه "الفيرويد" أو أشباه الفيروسات، وهي ممرضات نباتية، ما يترك الخبراء في حيرة من أمرهم حول سبب وجودها في بكتيريا مرتبطة بالبشر.

الى ذلك وقال مارك بييفر، عالم الأحياء الخلوية والتطور الذي لم يكن مشاركا في البحث، لمجلة "ساينس": "إنه أمر جنوني. كلما نظرنا أكثر، رأينا أشياء أكثر جنونا".

وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت "المسلاّت" ضارة أو مفيدة، لكن الفريق أشار إلى أنها قد "تعيش كركاب تطوريين متسللين".

كما قال العلماء إن هذه الكائنات الصغيرة والبدائية قد تكون لعبت دورا حيويا في تشكيل التنوع البيولوجي الذي يوجد على الأرض اليوم، حيث قد تكون قادرة على إصابة كائنات من أنواع حية مختلفة طوال تطورها.

وما يزال العلماء غير متأكدين مما إذا كانت هذه الكائنات الحية المكتشفة حديثا قادرة على جعل البشر مرضى، ولكن هناك نوعا واحدا من الفيروسات النباتية يمكنه ذلل، وهو التهاب الكبد الوبائي د.

ويشير العلماء إلى أن " المسلاّت" والفيروسات النباتية والفيروسات، هي كائنات غير حية من الناحية الفنية وتعتمد على المضيف للبقاء على قيد الحياة. فهي لا تأكل، ولا تتجدد، ولا تتكاثر.

ويعتقد بعض العلماء أن الفيروسات النباتية وأقاربها، وربما "المسلاّت" أيضا، تمثل أقدم "الكائنات الحية" على كوكب الأرض.

وقادت إيفان زيلوديف، عالمة الكيمياء الحيوية في جامعة ستانفورد، الفريق لاكتشاف "المسلاّت" من خلال تحليل بيانات من قاعدة بيانات حمض نووي ريبوزي (RNA) تحتوي على آلاف التسلسلات التي تم جمعها من أفواه وأمعاء البشر ومصادر أخرى.

وكشفت تحليلاتهم عن 30 ألف نوع مختلف من "المسلاّت". وكانت جينوماتها قد تم تجاهلها سابقا لأنها تختلف تماما عن أي كائن حي معروف سابقا.

لكن النتائج التي نُشرت في مجلة Cell مؤخرا، تشير إلى أن "المسلاّت" ليست نادرة. وستحتاج الأبحاث المستقبلية لفهم مدى انتشارها بشكل كامل.

وتفاوت نوع "المسلاّت" بناء على الجزء الذي وُجد فيه من الجسم والعينة البشرية التي جاء منها.

وأشارت التحليلات طويلة الأمد إلى أن نوعا واحدا من "المسلاّت" يمكن أن يعيش داخل مضيف بشري لمدة عام تقريبا. ويعتقد العلماء أن هذه الكائنات تستعمر خلايا البكتيريا لتتكاثر، بطريقة مشابهة لكيفية إصابة الفيروسات للمضيف ثم تتكاثر داخله.

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