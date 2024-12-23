"مجهول أشعل فيها النار".. إحراق إمرأة داخل مترو في نيويورك (فيديو)

وقالت الشرطة إن شخصا مجهول الهوية اقترب من المرأة وأضرم فيها النار، ثم غادر عربة المترو حوالي الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي.
الى ذلك قال المحقق أوستن جليكمان إن رجال شرطة كانوا يقومون بدورية روتينية في محطة مترو أنفاق كوني يلاند ستيلويل أفينيو اكتشفوا منذ وقت قريب المرأة مجهولة الهوية تشتعل فيها النيران في منتصف القطار، بعد أن اشتموا رائحة الدخان ولاحظوا بعض الجلبة على الرصيف.
وأضاف أنه بعد إخماد الحريق، أعلن رجال الإسعاف وفاة المرأة المجهولة في مكان الحادث.
ولم يتم توقيف احد حتى الساعة في القضية ومازال التحقيق مستمرا.
View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
إحتفلت موناكو بالميلاد وقد تم تزيين عدد من سيارات "فيات 500 " فيما اضيئت الشوارع .#أخبار_الجديد
أعلنت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي ببيرن في جمهورية سويسرا وجامعة كورتن في أستراليا عن إنجاز علمي جديد تمثل في توثيق نيزك تم رصد سقوطه عبر أجهزة رصد سقوط النيازك في سلطنة عمان، وأطلق عليه اسم “نيزك رجاء”؛ نسبةً إلى منطقة سقوطه في محافظة الوسطى بوزن 26,8 جرامًا، واستكملت كافة المتطلبات العلمية في إدراجه كإنجاز علمي جديد لدراسات وعلوم النيازك ضمن قاعدة بيانات جميعة النيازك الدولية.ويعد “نيزك رجاء” ثاني عينة يتم توثيق سقوطها في سلطنة عمان بعد “نيزك الخذف” الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر من عام 2023م.
قتل تسعة أشخاص على الأقلّ اليوم الأحد إثر تحطّم طائرة صغيرة في منطقة تجارية في مدينة غرامادو السياحية بجنوب البرازيل، وفق ما أعلنت السلطات، وبحسب وكالة "فرنس بريس".