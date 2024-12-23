بالفيديو- موناكو تحتفل بالميلاد.. "فيات 500" تسرق الأضواء

أعلنت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي ببيرن في جمهورية سويسرا وجامعة كورتن في أستراليا عن إنجاز علمي جديد تمثل في توثيق نيزك تم رصد سقوطه عبر أجهزة رصد سقوط النيازك في سلطنة عمان، وأطلق عليه اسم “نيزك رجاء”؛ نسبةً إلى منطقة سقوطه في محافظة الوسطى بوزن 26,8 جرامًا، واستكملت كافة المتطلبات العلمية في إدراجه كإنجاز علمي جديد لدراسات وعلوم النيازك ضمن قاعدة بيانات جميعة النيازك الدولية.ويعد “نيزك رجاء” ثاني عينة يتم توثيق سقوطها في سلطنة عمان بعد “نيزك الخذف” الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر من عام 2023م.



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