بالفيديو- موناكو تحتفل بالميلاد.. "فيات 500" تسرق الأضواء

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تبحث قوات شرطة الاميركية في مدينة نيويورك عن شخص يعتقد أنه على صلة بوفاة امرأة صباح امس بينما كانت نائمة في قطار مترو متوقف قبل أن يتم إشعال النار فيها عمدا.
أعلنت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي ببيرن في جمهورية سويسرا وجامعة كورتن في أستراليا عن إنجاز علمي جديد تمثل في توثيق نيزك تم رصد سقوطه عبر أجهزة رصد سقوط النيازك في سلطنة عمان، وأطلق عليه اسم “نيزك رجاء”؛ نسبةً إلى منطقة سقوطه في محافظة الوسطى بوزن 26,8 جرامًا، واستكملت كافة المتطلبات العلمية في إدراجه كإنجاز علمي جديد لدراسات وعلوم النيازك ضمن قاعدة بيانات جميعة النيازك الدولية.ويعد “نيزك رجاء” ثاني عينة يتم توثيق سقوطها في سلطنة عمان بعد “نيزك الخذف” الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر من عام 2023م.
قتل تسعة أشخاص على الأقلّ اليوم الأحد إثر تحطّم طائرة صغيرة في منطقة تجارية في مدينة غرامادو السياحية بجنوب البرازيل، وفق ما أعلنت السلطات، وبحسب وكالة "فرنس بريس".