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بالفيديو- موناكو تحتفل بالميلاد.. &quot;فيات 500&quot; تسرق الأضواء
بالفيديو- موناكو تحتفل بالميلاد.. "فيات 500" تسرق الأضواء
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بالفيديو- موناكو تحتفل بالميلاد.. "فيات 500" تسرق الأضواء

منوعات

2024-12-23 | 04:02
بالفيديو- موناكو تحتفل بالميلاد.. "فيات 500" تسرق الأضواء
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Aljadeed
بالفيديو- موناكو تحتفل بالميلاد.. "فيات 500" تسرق الأضواء

إحتفلت موناكو بالميلاد وقد تم تزيين عدد من سيارات "فيات 500 " فيما اضيئت الشوارع .
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اسمه "رجاء" وسقط من السماء.. هذا ما حصل في عمان

أعلنت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي ببيرن في جمهورية سويسرا وجامعة كورتن في أستراليا عن إنجاز علمي جديد تمثل في توثيق نيزك تم رصد سقوطه عبر أجهزة رصد سقوط النيازك في سلطنة عمان، وأطلق عليه اسم “نيزك رجاء”؛ نسبةً إلى منطقة سقوطه في محافظة الوسطى بوزن 26,8 جرامًا، واستكملت كافة المتطلبات العلمية في إدراجه كإنجاز علمي جديد لدراسات وعلوم النيازك ضمن قاعدة بيانات جميعة النيازك الدولية.ويعد “نيزك رجاء” ثاني عينة يتم توثيق سقوطها في سلطنة عمان بعد “نيزك الخذف” الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر من عام 2023م.

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أعلنت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي ببيرن في جمهورية سويسرا وجامعة كورتن في أستراليا عن إنجاز علمي جديد تمثل في توثيق نيزك تم رصد سقوطه عبر أجهزة رصد سقوط النيازك في سلطنة عمان، وأطلق عليه اسم “نيزك رجاء”؛ نسبةً إلى منطقة سقوطه في محافظة الوسطى بوزن 26,8 جرامًا، واستكملت كافة المتطلبات العلمية في إدراجه كإنجاز علمي جديد لدراسات وعلوم النيازك ضمن قاعدة بيانات جميعة النيازك الدولية.ويعد “نيزك رجاء” ثاني عينة يتم توثيق سقوطها في سلطنة عمان بعد “نيزك الخذف” الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر من عام 2023م.

مقتل 9 أشخاص في تحطّم طائرة في جنوب البرازيل
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مقتل 9 أشخاص في تحطّم طائرة في جنوب البرازيل

قتل تسعة أشخاص على الأقلّ اليوم الأحد إثر تحطّم طائرة صغيرة في منطقة تجارية في مدينة غرامادو السياحية بجنوب البرازيل، وفق ما أعلنت السلطات، وبحسب وكالة "فرنس بريس".

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مقتل 9 أشخاص في تحطّم طائرة في جنوب البرازيل

قتل تسعة أشخاص على الأقلّ اليوم الأحد إثر تحطّم طائرة صغيرة في منطقة تجارية في مدينة غرامادو السياحية بجنوب البرازيل، وفق ما أعلنت السلطات، وبحسب وكالة "فرنس بريس".

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