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&quot;المقعد الأفضل&quot; لتجنب الموت خلال تحطم طائرة.. دراسة تكشف التفاصيل
"المقعد الأفضل" لتجنب الموت خلال تحطم طائرة.. دراسة تكشف التفاصيل
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"المقعد الأفضل" لتجنب الموت خلال تحطم طائرة.. دراسة تكشف التفاصيل

منوعات

2024-12-27 | 04:03
"المقعد الأفضل" لتجنب الموت خلال تحطم طائرة.. دراسة تكشف التفاصيل
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Aljadeed
"المقعد الأفضل" لتجنب الموت خلال تحطم طائرة.. دراسة تكشف التفاصيل

أظهرت الأبحاث أن بعض المناطق على متن الطائرة أكثر أمانا من غيرها، وقد تكون سببا في نجاة شخص من حادث تحطم طائرة، مثل ما حصل مع الطائرة الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان اول من امس.

وفي السياق لفتت مجلة "فوربس"، الى ان المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة قام بالتحقيق في 20 حادث تحطم منذ عام 1971 (مع وفيات وناجين)، ووجد أن أولئك الذين يجلسون في الجزء الخلفي من الطائرة لديهم فرصة بنسبة 69 بالمئة للبقاء على قيد الحياة.

وأظهر التحقيق أن أولئك الذين كانوا في مقدمة الطائرة، لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة بنسبة 49 بالمئة، وهي المقاعد "الأكثر خطورة" على الركاب.

أما الركاب المتمركزين حول جناح الطائرة، ففرصة نجاتهم تبلغ 59 بالمئة.

الى ذلك وبحسب "سكاي نيوز" فقد قامت دراسة زمنية لقاعدة بيانات حوادث الطائرات CSRTG التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة بتحليل البيانات من حوادث تحطم الطائرات التي أسفرت عن وفيات وناجين من عام 1985 إلى عام 2000.

واتفقت النتائج التي توصلت إليها كذلك على أن الجزء الخلفي من الطائرة أكثر أمانا لأنه يوفر فرصة أكبر للهبوط.

أما بالنسبة للمقاعد الأكثر أمانا، فأظهرت الدراسة أن المقعد الأوسط هو الأفضل.

كان معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يجلسون في المقاعد الوسطى في الجزء الخلفي من الطائرة 28 بالمئة، والأقل أمانا كانت مقاعد الممر في الثلث الأوسط من المقصورة (معدل الوفيات 44 بالمئة).

 

كما أشارت شبكة CNN، فإن المقاعد الوسطى أكثر أمانا لأن الركاب محميون بالأشخاص الذين يجلسون على جانبيها.

لذا فأن خلاصة الدراسات، تشير إلى أن الجلوس في المقعد الوسط، في الصفوف الأخيرة في الطائرة، هو الحل الأكثر "أمانا" في حال تحطم الطائرة.

وللمفارقة، فأن المقاعد الوسطية والتي تقع في مؤخرة الطائرة، هي الأقل تكلفة، والأقل إقبالا من قبل الركاب.

وذكرت "سكاي نيوز" ان أغلب الناجين من تحطم الطائرة الأذربيجانية، أكدوا أنهم كانوا يجلسون في مؤخرة الطائرة المنكوبة.

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