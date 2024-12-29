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سائح إيطالي ضحية هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر
سائح إيطالي ضحية هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر
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سائح إيطالي ضحية هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر

منوعات

2024-12-29 | 11:37
سائح إيطالي ضحية هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر
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Aljadeed
سائح إيطالي ضحية هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر

تسبب هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر قبالة السواحل المصرية الأحد بمقتل سائح ايطالي وإصابة آخر، بحسب ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة البيئة المصرية في بيان "تعرض اثنان من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر".

ولم تحدد الحكومة المصرية جنسية القتيل والجريح.

وقال مصدر في الخارجية الإيطالية لوكالة فرانس برس إنهما ايطاليان، ويبلغ القتيل 48 عاما والمصاب 69 عاما.

وقررت السلطات المصرية إغلاق المنطقة ومنع السباحة ليومين، بعد الحادث الذي وقع بحسب الوزارة "بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة".

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

وفي حزيران/يونيو 2023، لقي شاب روسي حتفه في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية.

الشهر الماضي، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم عندما ضربت موجة عاتية قارب غوص كان يقل أكثر من 30 سائحا من جنسيات مختلفة قبالة مرسى علم، وتسببت بانقلابه.

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