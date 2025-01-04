عاشت 116 عام.. لعمر طويل إتبعوا روتين هذه السيدة

وقال مسؤول سياسات المسنين بمدينة شيا اليابانية، إن إيتوكا ولدت في 23 مايو 1908 وتوفيت في 29 ديسمبر، في دار رعاية، في أشيا، بمقاطعة هيوجو، بوسط اليابان.

ويذكر أن إيتوكا كانت تتناول يومياً الموز ومشروب كالبيس الياباني بنكهة الزبادي.

وأصبحت أكبر شخص معمر، في العام الماضي، بعد وفاة ماريا برانياس عن عمر ناهز 117 عاما، حسب مجموعة أبحاث الشيخوخة.