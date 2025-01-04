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عاشت 116 عام.. لعمر طويل إتبعوا روتين هذه السيدة
عاشت 116 عام.. لعمر طويل إتبعوا روتين هذه السيدة
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عاشت 116 عام.. لعمر طويل إتبعوا روتين هذه السيدة

منوعات

2025-01-04 | 07:33
عاشت 116 عام.. لعمر طويل إتبعوا روتين هذه السيدة
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Aljadeed
عاشت 116 عام.. لعمر طويل إتبعوا روتين هذه السيدة

توفيت يوم السبت، توميكو إيتوكا وهي أكبر معمرة في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن عمر ناهز 116 عاما.

وقال مسؤول سياسات المسنين بمدينة شيا اليابانية، إن إيتوكا ولدت في 23 مايو 1908 وتوفيت في 29 ديسمبر، في دار رعاية، في أشيا، بمقاطعة هيوجو، بوسط اليابان.

ويذكر أن إيتوكا كانت تتناول يومياً الموز ومشروب كالبيس الياباني بنكهة الزبادي.

وأصبحت أكبر شخص معمر، في العام الماضي، بعد وفاة ماريا برانياس عن عمر ناهز 117 عاما، حسب مجموعة أبحاث الشيخوخة.

وتزوجت أيتوكا عندما كانت في العشرين من عمرها وأنجبت ابنتين وولدين، حسب موسوعة غينيس.

ويتزايد عدد المعمرين فى اليابان بإطراد، وحتى سبتمبر من العام الماضي، سجلت البلاد رقما قياسيا، بلغ أكثر من 95 ألفا و100 شخص، تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر. 

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