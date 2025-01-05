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بالفيديو- تمساح أسود يهاجم قارباً ونجاة من كانوا على متنه بأعجوبة
بالفيديو- تمساح أسود يهاجم قارباً ونجاة من كانوا على متنه بأعجوبة
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بالفيديو- تمساح أسود يهاجم قارباً ونجاة من كانوا على متنه بأعجوبة

منوعات

2025-01-05 | 02:17
بالفيديو- تمساح أسود يهاجم قارباً ونجاة من كانوا على متنه بأعجوبة
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Aljadeed
بالفيديو- تمساح أسود يهاجم قارباً ونجاة من كانوا على متنه بأعجوبة

هذا النوع من التماسيح يمكن أن يصل طولها إلى 6 أمتار ووزنها إلى 300 كيلوغرام

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة مرعبة عاشها 5 أشخاص كانوا على متن قارب عندما هاجمهم تمساح ضخم في بوليفيا.

وظهر في الفيديو تمساح وهو يخرج فجأة من المياه ويهاجم القارب، حيث نجا أحد السياح بأعجوبة بعدما غير مكانه في اللحظة الأخيرة.

وبينما صرخ الركاب وهم في حالة من الهلع، سارع قائد القارب في محاولة لتغير المسار والابتعاد عن التمساح.

ولفتت صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية الى ان الجميع نجوا من الحادث ولم يتم تسجل أي إصابات في هجوم التمساح "الأسود".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التماسيح يمكن أن يصل طولها إلى 6 أمتار ووزنها إلى 300 كيلوغرام، وتعيش في مناطق متعددة من أمريكا اللاتينية.

 

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