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وفاة أكبر معمرة في العالم.. كم بلغت من العمر؟
وفاة أكبر معمرة في العالم.. كم بلغت من العمر؟
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وفاة أكبر معمرة في العالم.. كم بلغت من العمر؟

منوعات

2025-01-05 | 06:08
وفاة أكبر معمرة في العالم.. كم بلغت من العمر؟
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Aljadeed
وفاة أكبر معمرة في العالم.. كم بلغت من العمر؟

توفيت أكبر معمرة في العالم اليابانية توميكو إيتوكا البالغة 116 عاما، حسبما أعلنت السبت مدينة آشيا حيث كانت تقطن.

وقال رئيس بلدية آشيا في بيان إن لإيتوكا أربعة أبناء وخمسة أحفاد، وتوفيت في 29 ديسمبر/ كانون الأول في دار المسنين حيث كانت تقيم منذ العام 2019.

ولدت إيتوكا في 23 مايو / أيار 1908 في أوساكا بالقرب من آشيا، وصنفت أكبر معمرة في العالم بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس موريرا في أغسطس/ آب 2024 عن عمر يناهز 117 عاما.

وعلق رئيس بلدية آشيا ريوسوكي تاكاشيما قائلا "منحتنا السيدة إيتوكا الشجاعة والأمل طوال حياتها الطويلة".

وأضاف المسؤول البالغ 27 عاما "نشكرها على ذلك".

تنحدر إيتوكا من عائلة مكونة من ثلاثة أبناء، وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وشهدت حروبا وأوبئة وثورات التكنولوجيا.

وأفاد بيان صحافي صادر عن مجلس المدينة أنها أحبّت في شيخوختها الموز ومشروب كالبيس الشعبي في اليابان المصنوع من خلال عملية تخمر لبني.

وتشهد اليابان حاليا أزمة ديموغرافية مع تزايد عدد المسنين وتقلص عدد القوى العاملة، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف الطبية والاجتماعية.

في سبتمبر/ أيلول، أعلنت اليابان أنها تضم أكثر من 95 ألف شخص معمر، 88 في المئة منهم من النساء.

 

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