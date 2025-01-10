الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ممنوع المرض&quot;.. مرسوم غريب في بلدة ايطالية يثير الجدل
"ممنوع المرض".. مرسوم غريب في بلدة ايطالية يثير الجدل
A-
A+

"ممنوع المرض".. مرسوم غريب في بلدة ايطالية يثير الجدل

منوعات

2025-01-10 | 01:08
"ممنوع المرض".. مرسوم غريب في بلدة ايطالية يثير الجدل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"ممنوع المرض".. مرسوم غريب في بلدة ايطالية يثير الجدل

طالب المرسوم بـ"عدم الإصابة بأي مرض يتطلب مساعدة طبية.."

أصدر عمدة بلدة بيلكاسترو بالمنطقة الجنوبية من مقاطعة كالابريا جنوبي إيطاليا إعلانا بدا غريبا عندما قال إن "المرض ممنوع"، في خطوة هدفها تسليط الضوء على عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية في البلدة.
وطالب المرسوم بـ"عدم الإصابة بأي مرض يتطلب مساعدة طبية، خاصة في حالات الطوارئ".
وفي مرسومه، طلب العمدة أنطونيو تورشيا من السكان "عدم الانخراط في سلوكيات قد تكون ضارة، وتجنب الحوادث المنزلية، وعدم مغادرة المنزل كثيرا، وتجنب السفر أو ممارسة الرياضة، والراحة لغالبية الوقت".
وقال تورشيا للتلفزيون المحلي، إنه "في حين نأخذ المرسوم بسخرية، فإنه يهدف إلى تسليط الضوء على تراجع الرعاية الصحية في البلدة".
ويبلغ عدد سكان بيلكاسترو حوالي 1300 شخص نصفهم من كبار السن، ولديها مركز صحي واحد مغلق في معظم الأحيان، بينما لا يتوفر الأطباء المناوبون في أيام العطلات ونهاية الأسبوع وبعد ساعات العمل الرسمية.
ولفت تورشيا إلى إغلاق مراكز الرعاية الصحية القريبة، مشيرا إلى أن أقرب غرفة طوارئ تبعد عن بلدته حوالي 45 كيلومترا، وتقع في مدينة كاتانزارو.
وقال لصحيفة "كورييري ديلا كالابريا" المحلية: "هذا ليس مجرد استفزاز بل صرخة استغاثة، وطريقة لتسليط الضوء على موقف غير مقبول".
وأضاف: "تعالوا وعيشوا أسبوعا في قريتنا الصغيرة وحاولوا أن تشعروا بالأمان، مع العلم أنه في حالة الطوارئ الصحية فإن الأمل الوحيد هو الوصول إلى كاتانزارو في الوقت المناسب".
وتابع: "جربوها ثم أخبروني إذا كان هذا الوضع يبدو مقبولا بالنسبة لكم".
وتعد كالابريا ذات الكثافة السكانية المنخفضة واحدة من أفقر مناطق إيطاليا، وكانت عرضة للتصحر الذي دفع أعدادا كبيرة من سكانها إلى الهجرة.
وفي عام 2021، كان أكثر من 75 بالمئة من مدن كالابريا تؤوي أقل من 5 آلاف نسمة، مما أثار مخاوف من أن بعض المجتمعات قد "تندثر"، حتى إن مدنا في المقاطعة بدأت عرض المال للناس مقابل العيش هناك.
 

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو- وزير يتعرض للرشق "برغوة الحلاقة"
Play
01:24

بالفيديو- وزير يتعرض للرشق "برغوة الحلاقة"

اقدمت شابة على رشق الوزير بكعكة مصنوعة من رغوة الحلاقة فأصابته في وجهه مباشرة.

01:24

بالفيديو- وزير يتعرض للرشق "برغوة الحلاقة"

اقدمت شابة على رشق الوزير بكعكة مصنوعة من رغوة الحلاقة فأصابته في وجهه مباشرة.

حريق ضخم أرغم آلاف السكان على إخلاء منازلهم!
Play
2025-01-08

حريق ضخم أرغم آلاف السكان على إخلاء منازلهم!

أرغم حريق هائل اندلع قرب لوس أنجلوس آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطلّة على المدينة الأميركية الكبيرة التي تعصف بها رياح قوية تساهم في انتشار النيران وتشكل "خطراً قاتلاً" بحسب السلطات.

2025-01-08

حريق ضخم أرغم آلاف السكان على إخلاء منازلهم!

أرغم حريق هائل اندلع قرب لوس أنجلوس آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطلّة على المدينة الأميركية الكبيرة التي تعصف بها رياح قوية تساهم في انتشار النيران وتشكل "خطراً قاتلاً" بحسب السلطات.

آثار أقدام ديناصورات ضخمة تظهر في هذا البلد!
2025-01-07

آثار أقدام ديناصورات ضخمة تظهر في هذا البلد!

في اكتشاف علمي بارز، عُثر في محجر بأوكسفوردشير جنوب إنجلترا على أكبر موقع لآثار أقدام الديناصورات في المملكة المتحدة، يعود تاريخه إلى نحو 166 مليون عام خلال العصر الجوراسي.

2025-01-07

آثار أقدام ديناصورات ضخمة تظهر في هذا البلد!

في اكتشاف علمي بارز، عُثر في محجر بأوكسفوردشير جنوب إنجلترا على أكبر موقع لآثار أقدام الديناصورات في المملكة المتحدة، يعود تاريخه إلى نحو 166 مليون عام خلال العصر الجوراسي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025