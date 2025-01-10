"ممنوع المرض".. مرسوم غريب في بلدة ايطالية يثير الجدل

طالب المرسوم بـ"عدم الإصابة بأي مرض يتطلب مساعدة طبية.."

أصدر عمدة بلدة بيلكاسترو بالمنطقة الجنوبية من مقاطعة كالابريا جنوبي إيطاليا إعلانا بدا غريبا عندما قال إن "المرض ممنوع"، في خطوة هدفها تسليط الضوء على عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية في البلدة.

وطالب المرسوم بـ"عدم الإصابة بأي مرض يتطلب مساعدة طبية، خاصة في حالات الطوارئ".

وفي مرسومه، طلب العمدة أنطونيو تورشيا من السكان "عدم الانخراط في سلوكيات قد تكون ضارة، وتجنب الحوادث المنزلية، وعدم مغادرة المنزل كثيرا، وتجنب السفر أو ممارسة الرياضة، والراحة لغالبية الوقت".

وقال تورشيا للتلفزيون المحلي، إنه "في حين نأخذ المرسوم بسخرية، فإنه يهدف إلى تسليط الضوء على تراجع الرعاية الصحية في البلدة".

ويبلغ عدد سكان بيلكاسترو حوالي 1300 شخص نصفهم من كبار السن، ولديها مركز صحي واحد مغلق في معظم الأحيان، بينما لا يتوفر الأطباء المناوبون في أيام العطلات ونهاية الأسبوع وبعد ساعات العمل الرسمية.

ولفت تورشيا إلى إغلاق مراكز الرعاية الصحية القريبة، مشيرا إلى أن أقرب غرفة طوارئ تبعد عن بلدته حوالي 45 كيلومترا، وتقع في مدينة كاتانزارو.

وقال لصحيفة "كورييري ديلا كالابريا" المحلية: "هذا ليس مجرد استفزاز بل صرخة استغاثة، وطريقة لتسليط الضوء على موقف غير مقبول".

وأضاف: "تعالوا وعيشوا أسبوعا في قريتنا الصغيرة وحاولوا أن تشعروا بالأمان، مع العلم أنه في حالة الطوارئ الصحية فإن الأمل الوحيد هو الوصول إلى كاتانزارو في الوقت المناسب".

وتابع: "جربوها ثم أخبروني إذا كان هذا الوضع يبدو مقبولا بالنسبة لكم".

وتعد كالابريا ذات الكثافة السكانية المنخفضة واحدة من أفقر مناطق إيطاليا، وكانت عرضة للتصحر الذي دفع أعدادا كبيرة من سكانها إلى الهجرة.

وفي عام 2021، كان أكثر من 75 بالمئة من مدن كالابريا تؤوي أقل من 5 آلاف نسمة، مما أثار مخاوف من أن بعض المجتمعات قد "تندثر"، حتى إن مدنا في المقاطعة بدأت عرض المال للناس مقابل العيش هناك.