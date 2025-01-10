بالفيديو- وزير يتعرض للرشق "برغوة الحلاقة"

تعرض وزير المالية الألماني المقال، كريستيان ليندنر، للرشق برغوة حلاقة خلال فعالية انتخابية بمدينة غرايفسفالد شمال شرق ألمانيا، قبل أن يواصل جولته الانتخابية دون انقطاع رغم الحادث.

ويتزعم ليندنر الحزب الديمقراطي الحر الذي كان الشريك في الائتلاف الثلاثي "ائتلاف إشارة المرور" برئاسة المستشار أولاف شولتس قبل أن ينهار الائتلاف عقب إقالة شولتس لوزير المالية ليندنر وخروج الحزب من الحكومة.

وأقدمت شابة سياسية محلية من حزب اليسار رشقت ليندنر بنوع من الكعك المصنوع من رغوة الحلاقة فأصابته في وجهه مباشرة، وذلك خلال الفعالية الانتخابية في مدينة غرايفسفالد.

وبعد ظهر امس ظهر ليندنر أمام عدة مئات من الأشخاص في ميدان الجامعة بمدينة روستوك، وقال عند وصوله: "لا شيء يمكن أن يعكر صفو هدوئي."

وتذوق ليندنر الرغوة واستأنف خطابه مازحا وهو يمسح وجهه بمنديل: " للأسف، لم تكن كريمة بل كانت مجرد صابون. على الأقل، كان بإمكانهم أن يقوموا بهذا الأمر بشكل أفضل، وعندئذ كنت سأتناول شيئا من هذا". وأوضحت متحدثة محلية باسم الحزب الديمقراطي الحر وشاهدة عيان أن ما تم استخدامه كان عبارة عن "كعكة زائفة" مصنوعة من رغوة الحلاقة.