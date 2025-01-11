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بالفيديو- طائرة تفشل بالإقلاع وهروب ركابها
بالفيديو- طائرة تفشل بالإقلاع وهروب ركابها
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بالفيديو- طائرة تفشل بالإقلاع وهروب ركابها

منوعات

2025-01-11 | 10:03
بالفيديو- طائرة تفشل بالإقلاع وهروب ركابها
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Aljadeed
بالفيديو- طائرة تفشل بالإقلاع وهروب ركابها

في أعقاب محاولة إقلاع فاشلة لطائرة من مطار"هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي" في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، فر أكثر من 200 راكب من الطائرة باستخدام شرائح قابلة للنفخ، ما ادى الى إصابة أربعة أشخاص.
وقد تبين أن سبب فشل اقلاع الطائرة خلل بالمحرك كاد الأمر يتسبب بكارثة جوية.

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