بالفيديو- روبوت "النمر الأسود" يركض أسرع من البشر

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
فيما من المنتظر أن يدخل قرار حظر منصة "تيك توك" في أميركا حيز التنفيذ غداً 19 كانون الثاني الحالي، أي قبل يوم واحد من تنصيب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة، كشف اسم بارز في مجال العقارات عن القيمة المالية المطروحة لرغبته بشراء المنصة بفرعها الأميركي والتي تملكها الشركة الصينية الأم "بايت دانس".
أعلنت شركة "سبيس إكس" الأميركية أن مركبة "ستارشيب" الفضائية تحطمت أثناء الرحلة التجريبية السابعة التي كانت تهدف لاختبار قدرات الصاروخ العملاق.
عاد معزز الصاروخ "سوبر هيفي" بنجاح إلى موقع الإطلاق في ولاية تكساس المعروف باسم "ميكازيلا"، وذلك ضمن التجربة السابعة لصاروخ "ستارشيب" العملاق الذي انفجر الجزء الاعلى منه بعد قصير من اطلاقه.