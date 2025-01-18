بالفيديو- روبوت "النمر الأسود" يركض أسرع من البشر

فيما من المنتظر أن يدخل قرار حظر منصة "تيك توك" في أميركا حيز التنفيذ غداً 19 كانون الثاني الحالي، أي قبل يوم واحد من تنصيب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة، كشف اسم بارز في مجال العقارات عن القيمة المالية المطروحة لرغبته بشراء المنصة بفرعها الأميركي والتي تملكها الشركة الصينية الأم "بايت دانس".