إذا كنت بهذا البلد.. ودّع تيك توك الآن!

وإذا حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول إن القانون "أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إنه سيمنح "على الأرجح" تيك توك مهلة لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك وسط ترقب لمصير التطبيق الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) "تمديد 90 يوما هو شيء سيتم على الأرجح، لأنه مناسب.. وإذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين".