فيديو - حادثة صدم رهيبة.. ونجاة أم تجر طفلتها بأعجوبة

وفي التفاصيل، بينما كانت امرأة تجر عربة بداخلها طفلتها البالغة من العمر سنتين على طريق عام في البرازيل، انحرفت قليلا لتجنب حفرة، ما تسبب بصدمها من باص كبير لتفقد توازنها وتسقط أرضا بسبب الأرض الموحلة.
وجراء الحادثة فقدت الام السيطرة على عربة طفلتها التي وقعت بدورها أرضا لتخرج منها الطفلة ويقترب رأسها من إطار الحافلة، إلا أن الوالدة وطفلتها نجتا بأعجوبة اذ توقفت الحافلة على بعد مسافة قريبة منهما دون ان يصابا بأذى.
View this post on Instagram
A post shared by Daily Mail (@dailymail)
A post shared by Daily Mail (@dailymail)
بعد القاء القبض عليه أعطى الجاني تفاصيل لجميع الأماكن التي دفن بها أجزاء من الجثة فيما فضل الاحتفاظ بالرأس في حقيبته.
حلقة جديدة من برنامج "ميني مافيا" والذي يعرض على قناة الجديد من تقديم الإعلامية كارين سلامة.
قتل 10 اشخاص واصيب 32 جراء حريق بمنتجع كارتال قايا للتزلج بمدينة بولو التركية شمال غرب البلاد وفق ما اعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.