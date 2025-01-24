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فيديو - حادثة صدم رهيبة.. ونجاة أم تجر طفلتها بأعجوبة
فيديو - حادثة صدم رهيبة.. ونجاة أم تجر طفلتها بأعجوبة
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فيديو - حادثة صدم رهيبة.. ونجاة أم تجر طفلتها بأعجوبة

منوعات

2025-01-24 | 02:53
فيديو - حادثة صدم رهيبة.. ونجاة أم تجر طفلتها بأعجوبة
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Aljadeed
فيديو - حادثة صدم رهيبة.. ونجاة أم تجر طفلتها بأعجوبة

إنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يوثق حادث صدم كاد يودي بأم وطفلة تحت عجلات حافلة.

وفي التفاصيل، بينما كانت امرأة تجر عربة بداخلها طفلتها البالغة من العمر سنتين على طريق عام في البرازيل، انحرفت قليلا لتجنب حفرة، ما تسبب بصدمها من باص كبير لتفقد توازنها وتسقط أرضا بسبب الأرض الموحلة.

وجراء الحادثة فقدت الام السيطرة على عربة طفلتها التي وقعت بدورها أرضا لتخرج منها الطفلة ويقترب رأسها من إطار الحافلة، إلا أن الوالدة وطفلتها نجتا بأعجوبة اذ توقفت الحافلة على بعد مسافة قريبة منهما دون ان يصابا بأذى.

 

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