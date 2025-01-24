بالفيديو - رجل يواجه عاصفة!

خاض فريق الطقس والرادار تحدياً كبيراً على سواحل مقاطعة كلير في أيرلندا، عندما واجهوا عاصفة إيوين العاتية، التي بلغت سرعة رياحها 118 ميلا في الساعة.

وقد عمل الفريق تحت ظروف جوية قاسية لمحاولة قياس سرعة الرياح وسط العاصفة المدمرة، في سعيهم لتوفير بيانات دقيقة حول تأثيرات الطقس الاستثنائي على المنطقة.



وفي مقطع فيديو نشره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، ظهر أحد أفراد الفريق وهو يمسك بجهاز القياس، محاولا مواجهة الرياح القوية التي كانت تعصف بالمنطقة.



وقد بدا واضحا من وتحركاته أنه كان يواجه صعوبة كبيرة في أخذ القياسات بدقة بسبب قوة وسرعة الرياح.