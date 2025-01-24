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بالفيديو - رجل يواجه عاصفة!
بالفيديو - رجل يواجه عاصفة!
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بالفيديو - رجل يواجه عاصفة!

منوعات

2025-01-24 | 13:31
بالفيديو - رجل يواجه عاصفة!
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Aljadeed
بالفيديو - رجل يواجه عاصفة!

خاض فريق الطقس والرادار تحدياً كبيراً على سواحل مقاطعة كلير في أيرلندا، عندما واجهوا عاصفة إيوين العاتية، التي بلغت سرعة رياحها 118 ميلا في الساعة.

وقد عمل الفريق تحت ظروف جوية قاسية لمحاولة قياس سرعة الرياح وسط العاصفة المدمرة، في سعيهم لتوفير بيانات دقيقة حول تأثيرات الطقس الاستثنائي على المنطقة.

وفي مقطع فيديو نشره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، ظهر أحد أفراد الفريق وهو يمسك بجهاز القياس، محاولا مواجهة الرياح القوية التي كانت تعصف بالمنطقة.

وقد بدا واضحا من وتحركاته أنه كان يواجه صعوبة كبيرة في أخذ القياسات بدقة بسبب قوة وسرعة الرياح.
 


وقد بلغت سرعة رياح العاصفة إيوين 183 كيلومترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية.

ولدى اقتراب العاصفة، أصدرت السلطات في أنحاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.

وبدورها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن. 
 

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