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تحذير من فايروس جديد.. ما القصة؟
تحذير من فايروس جديد.. ما القصة؟
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تحذير من فايروس جديد.. ما القصة؟

منوعات

2025-01-28 | 07:54
تحذير من فايروس جديد.. ما القصة؟
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Aljadeed
تحذير من فايروس جديد.. ما القصة؟

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء من خطر انتشار فيروسات بما فيها إيبولا من مختبر في غوما بسبب القتال العنيف في المدينة الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف في مؤتمر صحافي في جنيف إن الهيئة "تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في مختبر المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية" وتدعو إلى "الحفاظ على العينات التي قد تتضرر جراء الاشتباكات والتي قد تسبب عواقب لا يمكن تصورها إذا انتشرت السلالات البكتريولوجية التي تؤويها، بما في ذلك فيروس إيبولا".

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بعد سنوات من التزام الحياد بشأن أصل فيروس كورونا، رجحت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي أي إيه" احتمال "تسرب الفيروس من معمل ووهان، ثم أصبح جائحة عالمية"، معتبرةً أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالًا رغم أن الثقة في هذا التقييم "منخفضة".
وأوضحت الوكالة أنها ستستمر في مراجعة أي معلومات جديدة قد تغير هذا التقييم، علماً أن هذا الموقف يتماشى مع تقييمات سابقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الطاقة.
التقييم جاء بعد تعيين جون راتكليف على رأس "سي أي إيه"، والذي كان قد تبنى هذه الفكرة منذ فترة، كما أشار إلى أهمية معالجة التهديد الصيني في هذا السياق.

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