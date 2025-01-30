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بالفيديو - مشهد مرعب.. سبّاحة تصارع قرشاً
بالفيديو - مشهد مرعب.. سبّاحة تصارع قرشاً
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بالفيديو - مشهد مرعب.. سبّاحة تصارع قرشاً

منوعات

2025-01-30 | 14:40
بالفيديو - مشهد مرعب.. سبّاحة تصارع قرشاً
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بالفيديو - مشهد مرعب.. سبّاحة تصارع قرشاً

السمكة الضخمة تسللت بهدوء نحو الفتاة قبل أن تمسك بسرعة بجمجمتها بفكيها الكبيرين

لقطات مروعة شاهدها حشد من الحضور في حوض للأسماك حيث كادت فنانة روسية أن تفقد حياتها بعدما هاجمتها سمكة قرش في حديقة شيشوانغبانا، بمقاطعة يونان الصينية.

فقد أظهرت المشاهد المصورة فتاة بالغة من العمر 22 عاما تلبس لباس حورية البحر، وهي تصنع موجات في روتين أنيق بين أسماك مفترسة كبيرة في الحوض قبل أن يتم مقاطعتها فجأة اذ تسللت احدى الاسماك بهدوء نحو الفتاة قبل أن تمسك بسرعة بجمجمة السباحة بفكيها الكبيرين، ولكن لحسن الحظ، ابتعدت السباحة بعد ثوانٍ وتوجهت بسرعة نحو السطح متجهة للهروب.

وأصيبت الفتاة في رأسها ورقبتها وعينها بسبب السمكة الضخمة، بينما لم تكن مشابك أنفها ونظاراتها محظوظة جداً حيث أكلتها.

 
 

وافادت وسائل إعلام روسية إن المرأة المنكوبة أُجبرت على العودة إلى العمل بعد فترة وجيزة، على الرغم من أنها تركت في ألم شديد بعد العضة.

كما عُرض على الفتاة 78 جنيها إسترلينيا كتعويض عن "الأضرار المعنوية"، ولكن مُنعت من التحدث عن ذلك حيث حاول الرؤساء في الموقع التغطية على الحادث.

ويتميز حوض المياه العذبة بأنواع محلية من الأسماك من نهري ميكونج ويانغتسي، بالإضافة إلى العديد من البرمائيات النادرة الأخرى.

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