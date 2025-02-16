أقرب من المريخ.. إستعدوا للهجرة إلى كوكب جديد!

الكوكب، الذي يدور حول نجم يشبه الشمس، يبعد 20 سنة ضوئية فقط عن الأرض. ويُحتمل أن يحتوي على المكونات اللازمة لدعم الحياة بفضل موقعه المثالي لتكوين الماء السائل. يُدعى الكوكب (HD 20794 d) ويبلغ حجمه ستة أضعاف كتلة الأرض.

وفي تصريح له، قال عالم الفيزياء الفلكية مايكل كريتينير من جامعة أكسفورد: "بالنسبة لي، كان من دواعي سروري الكبير أن نتمكن من تأكيد وجود الكوكب". وأضاف: "لقد كانت لحظة مريحة أيضاً، لأن الإشارة الأولية كانت على حافة حد الكشف في جهاز قياس الطيف، وكان من الصعب التأكد تماماً في البداية من كونها حقيقية أم لا".

وتابع قائلاً: "ومن المثير للاهتمام أن قرب الكوكب منا (20 سنة ضوئية فقط) يفتح الأمل في أن بعثات الفضاء المستقبلية قد تتمكن من الحصول على صورة له، مما يعزز إمكانيات دراسة هذا الكوكب عن كثب".

الاكتشاف يثير تساؤلات حول إمكانية أن يكون هذا الكوكب مكاناً صالحاً ليهاجر إليه البشر مستقبلاً.