سلاح فعال ضد الإنفلونزا
أظهرت دراسة حديثة لجامعة "ماكغيل" في كندا أن الفطر، الذي يعد مكوناً شائعاً في العديد من الأطباق، قد يحمل فوائد صحية غير متوقعة. بعد أن ثبت أن الفطر يقلل من خطر الاكتئاب ويعزز نمو خلايا الدماغ ويحارب السرطان، كشفت دراسة جديدة أنه قد يكون فعالاً ضد الإنفلونزا.
ووفقاً لفريق بحثي من جامعة "ماكغيل" ، فقد أظهرت دراسة اجريت على الفئران أن الألياف الموجودة في الفطر، والمعروفة باسم "بيتا-جلوكان"، تساهم في تقليل التهابات الرئة الناتجة عن الإنفلونزا. عند إعطاء الفئران جرعة من هذه الألياف، لاحظ الباحثون تحسناً في وظائف الرئة وتقليلاً في خطر الإصابة بالمضاعفات الخطيرة أو الوفاة.
وأكد الباحثون أن "البيتا-جلوكان" يعزز من قدرة الجهاز المناعي على التفاعل مع العدوى بشكل أفضل، مما قد يساهم في تعزيز الحماية ضد الأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا.