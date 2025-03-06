بـ لقطة نادرة.. هلال رمضان يلفت الأنظار!

رئيس الحكومة نواف سلام: باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري والقرار اتُخذ بالعودة إلى مقر مستقلّ لعقد جلساتنا

رئيس الحكومة نواف سلام: باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري والقرار اتُخذ بالعودة إلى مقر مستقلّ لعقد جلساتنا