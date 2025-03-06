بـ لقطة نادرة.. هلال رمضان يلفت الأنظار!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أعلنت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حظر دبلجة وتوزيع مسلسل "معاوية" على جميع المنصات الإذاعية والتلفزيونية والمسموعة في البلاد.
إنتشر مقطع فيديو لحوت يبتلع قارباً على متنه عدد من الأشخاص.
نشره صياد روسي معروف مقطع فيديو لمخلوق غريب جرى اصطياده من البحر ، وقد تفاعل الناشطون على مواقع التواصل مع الفيديو اذ وصف البعض المخلوق بـ "كائن فضائي".