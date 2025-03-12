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بعد الافطار وخلال العمل.. احذّروا هذا الأمر!
بعد الافطار وخلال العمل.. احذّروا هذا الأمر!
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بعد الافطار وخلال العمل.. احذّروا هذا الأمر!

منوعات

2025-03-12 | 03:13
بعد الافطار وخلال العمل.. احذّروا هذا الأمر!
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Aljadeed
بعد الافطار وخلال العمل.. احذّروا هذا الأمر!

حذر أطباء من تسخين الطعام في العبوات البلاستيكية داخل الميكروويف، مشيرين إلى أن ذلك يعرض الأشخاص لخطر استنشاق أو ابتلاع الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية، التي تتراكم في الدماغ وتساهم في أمراض مثل الخرف والسرطان.

وكشفت دراسة حديثة عن وجود مستويات عالية من هذه الجسيمات في أدمغة مرضى الخرف مقارنة بالأعضاء الأخرى.

جاء هذا التحذير في وقت يشهد فيه الكثيرون، خصوصاً بعد الإفطار في رمضان أو أثناء أيام العمل، تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية. كما أشار الخبراء إلى أن تسخين الطعام في هذه العبوات قد يؤدي أيضاً إلى تسرب مواد كيميائية مثل "بيسفينول أ" (BPA) والفثالات، التي تزيد من خطر الإصابة باضطرابات هرمونية وأمراض خطيرة. ونصحوا باستخدام عبوات زجاجية بدلاً من البلاستيك لتقليل المخاطر الصحية.

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