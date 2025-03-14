القمر الأحمر.. ماذا سيحدث الليلة؟

وأثناء الخسوف، سيغمر القمر لون أحمر لامع، يشبه الغسق، نتيجة مرور ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض. وفي بعض اللحظات، قد يتلون القمر بدرجات من البرتقالي أو الأصفر أو البني.

ولا يوجد خطر صحي مباشر من هذه الظاهرة، التي تحدث بين أربع إلى سبع مرات سنويًا.