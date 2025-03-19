بالفيديو: علقا في الفضاء لسنة.. وعادا!

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن الموعد المحتمل لهبوط البشر على سطح كوكب المريخ.



وقال مؤسس شركة "سبيس إكس" لعلوم الفضاء، أمس الجمعة، إن مركبته "ستارشيب" ستنطلق إلى المريخ نهاية العام المقبل 2026، حاملة معها روبوت "تسلا" البشري "أوبتيموس".



وتابع ماسك أنه "إذا سارت عملية الهبوط على ما يرام، فقد تبدأ عمليات الهبوط البشري في عام 2029، رغم أن عام 2031، هو الأرجح".

