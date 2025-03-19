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بالفيديو: علقا في الفضاء لسنة.. وعادا!
بالفيديو: علقا في الفضاء لسنة.. وعادا!
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بالفيديو: علقا في الفضاء لسنة.. وعادا!

منوعات

2025-03-19 | 06:06
بالفيديو: علقا في الفضاء لسنة.. وعادا!
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Aljadeed
بالفيديو: علقا في الفضاء لسنة.. وعادا!

غادر رائدا الفضاء الأميركيان العالقان منذ أكثر من تسعة أشهر في محطة الفضاء الدولية، المختبر المداري في وقت مبكر من الثلاثاء، وهي المحطة الأخيرة في رحلة عودتهما التي تثير اهتماما واسعا.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

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وتابع ماسك أنه "إذا سارت عملية الهبوط على ما يرام، فقد تبدأ عمليات الهبوط البشري في عام 2029، رغم أن عام 2031، هو الأرجح".

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