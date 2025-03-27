مخالب ضخمة و مخيفة.. اكتشاف حفرية ديناصور غريب في منغوليا

وقال الباحثون إن طول الديناصور الذي أطلق عليه اسم (ديونيتشس تسوجتباتاري) يبلغ نحو ثلاثة أمتار ووزنه نحو 260 كيلوغراماً وعاش قبل ما بين 90 و95 مليون سنة في العصر الطباشيري. وبلغ طول المخلب الواحد نحو 30 سنتيمتراً.

وديونيتشس عضو متوسط الحجم في مجموعة من الديناصورات غريبة الشكل تُدعى (الثيريزينوصورات) "العظايات الحاصدة" المعروفة بجذعها المستدير وعنقها الطويل ورأسها الصغير ووقفتها على قدمين والريش على الجسم والمخالب الكبيرة في الطرفين الأماميين.

وبينما كانت هذه الديناصورات جزءاً من فصيلة ديناصورات تُدعى الثيروبودات التي تضم جميع آكلات اللحوم مثل التيرانوصورات والسبينوصورات، لكن الثيريزينوصورات كانت تفضل النباتات في طعامها.