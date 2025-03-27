مخالب ضخمة و مخيفة.. اكتشاف حفرية ديناصور غريب في منغوليا

وقال الباحثون إن طول الديناصور الذي أطلق عليه اسم (ديونيتشس تسوجتباتاري) يبلغ نحو ثلاثة أمتار ووزنه نحو 260 كيلوغراماً وعاش قبل ما بين 90 و95 مليون سنة في العصر الطباشيري. وبلغ طول المخلب الواحد نحو 30 سنتيمتراً.
وتتميز الثيريزينوصورات التي سكنت آسيا وأميركا الشمالية بمخالبها الكبيرة. وقبل هذا الاكتشاف، كان لكل ثيريزينوصور معروف ثلاثة أصابع ذات مخالب. لكن "ديونيتشس" له مخلبان فحسب، مما جعل من المناسب إطلاق هذا الاسم عليه ومعناه "مخلبان".
وقال عالم الحفريات يوشيتسوجو كوباياشي من متحف جامعة هوكايدو في اليابان، المؤلف الرئيسي للبحث الذي نُشر يوم الثلاثاء في مجلة آي ساينس: "الثيريزينوصورات من أغرب الديناصورات. كانت من الثيروبودات، ومن ثم ترتبط بآكلات اللحوم، لكنها تبدو مثل حيوانات كسالى عملاقة ذات ريش".
ولم يكن الهيكل العظمي الذي تم استخراجه مكتملاً وكان ينقصه الجمجمة والساقان، لكن الطرفين الأماميين، بما في ذلك اليدان، في حالة جيدة.