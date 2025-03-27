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مخالب ضخمة و مخيفة.. اكتشاف حفرية ديناصور غريب في منغوليا
مخالب ضخمة و مخيفة.. اكتشاف حفرية ديناصور غريب في منغوليا
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مخالب ضخمة و مخيفة.. اكتشاف حفرية ديناصور غريب في منغوليا

منوعات

2025-03-27 | 01:26
مخالب ضخمة و مخيفة.. اكتشاف حفرية ديناصور غريب في منغوليا
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Aljadeed
مخالب ضخمة و مخيفة.. اكتشاف حفرية ديناصور غريب في منغوليا

كشفت حفريات تم العثور عليها أثناء مد خط أنابيب مياه في صحراء غوبي في منغوليا عن أحد أغرب أعضاء مجموعة غريبة أصلاً من الديناصورات، وهو مخلوق له طرفان أماميان في كل واحد منهما أصبعان بمخالب معقوفة مخيفة.

وقال الباحثون إن طول الديناصور الذي أطلق عليه اسم (ديونيتشس تسوجتباتاري) يبلغ نحو ثلاثة أمتار ووزنه نحو 260 كيلوغراماً وعاش قبل ما بين 90 و95 مليون سنة في العصر الطباشيري. وبلغ طول المخلب الواحد نحو 30 سنتيمتراً.

وديونيتشس عضو متوسط الحجم في مجموعة من الديناصورات غريبة الشكل تُدعى (الثيريزينوصورات) "العظايات الحاصدة" المعروفة بجذعها المستدير وعنقها الطويل ورأسها الصغير ووقفتها على قدمين والريش على الجسم والمخالب الكبيرة في الطرفين الأماميين.

 وبينما كانت هذه الديناصورات جزءاً من فصيلة ديناصورات تُدعى الثيروبودات التي تضم جميع آكلات اللحوم مثل التيرانوصورات والسبينوصورات، لكن الثيريزينوصورات كانت تفضل النباتات في طعامها.

وتتميز الثيريزينوصورات التي سكنت آسيا وأميركا الشمالية بمخالبها الكبيرة. وقبل هذا الاكتشاف، كان لكل ثيريزينوصور معروف ثلاثة أصابع ذات مخالب. لكن "ديونيتشس" له مخلبان فحسب، مما جعل من المناسب إطلاق هذا الاسم عليه ومعناه "مخلبان".

وقال عالم الحفريات يوشيتسوجو كوباياشي من متحف جامعة هوكايدو في اليابان، المؤلف الرئيسي للبحث الذي نُشر يوم الثلاثاء في مجلة آي ساينس: "الثيريزينوصورات من أغرب الديناصورات. كانت من الثيروبودات، ومن ثم ترتبط بآكلات اللحوم، لكنها تبدو مثل حيوانات كسالى عملاقة ذات ريش".

ولم يكن الهيكل العظمي الذي تم استخراجه مكتملاً وكان ينقصه الجمجمة والساقان، لكن الطرفين الأماميين، بما في ذلك اليدان، في حالة جيدة.


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