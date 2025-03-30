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منها بلدان عربية.. عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول
منها بلدان عربية.. عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول
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منها بلدان عربية.. عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول

منوعات

2025-03-30 | 01:14
منها بلدان عربية.. عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول
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Aljadeed
منها بلدان عربية.. عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول

أعلنت دول عدة أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين، حيث لم تثبت رؤية هلال شوال فيها، في مقدمتها مصر وسلطنة عمان وسوريا والأردن وإندونيسيا.

فقد أعلنت دار الإفتاء في مصر، أن "الاثنين، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث لم تثبت رؤية هلال شهر شوال".

وفي سوريا أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق أن "الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد".

وفي ليبيا، قالت اللجنة العليا للإفتاء إن "الأحد هو المتمم لشهر رمضان والاثنين اول ايام عيد الفطر المبارك".

كما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "الأحد، المتمم لشهر رمضان، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد".

وبحسب ما أوضح مركز الفلك الدولي عبر حسابه على موقع إكس فقد غربت الشمس في ماليزيا وبروناي، وعيد الفطر سيكون في الدولتين يوم الاثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيهما، فيما يمكن رؤية الهلال بالدولتين بالعين المجردة يوم الأحد.

كما أعلنت أستراليا والهند وإندونيسيا وبنغلاديش أيضا أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتعد أستراليا أول دولة تعلن أن عيد الفطر يوم الاثنين بناء على عدم توفر شروط الرؤيا فيها.

العيد الأحد في هذه الدول

السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن الأحد أول أيام عيد الفطر.

الإمارات

أعلن ديوان الرئاسة أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات.

قطر

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال تعلن بأن الأحد الموافق 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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