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أراد إطعام الأسود.. فانقضّت عليه وافترسته!
أراد إطعام الأسود.. فانقضّت عليه وافترسته!
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أراد إطعام الأسود.. فانقضّت عليه وافترسته!

منوعات

2025-03-31 | 10:54
أراد إطعام الأسود.. فانقضّت عليه وافترسته!
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Aljadeed
أراد إطعام الأسود.. فانقضّت عليه وافترسته!

افترست ثلاثة أسود مربياً في حديقة الحيوانات في الجزائر، رغم كونه عاملاً متمرساً، ما صدم الجزائريين.

وقعت الحادثة في المنصورة، بولاية تلمسان (534 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، في حديقة الحيوانات، حيث دخل العامل إلى القفص الخاص بالأسود، لتقديم الأكل لها، لكن في لحظات هاجمت الأسود العامل وافترسته كاملاً.

وتعاني حديقة الحيوانات تلك، من مشاكل منها أنها مغلقة بقرار ولائي منذ ثلاث سنوات، بسبب ضيق المكان المخصص للحيوانات على مستواها، ومع ذلك يواصل العمال على مستواها بتربية الحيوانات الموجودة والحفاظ عليها، ومنها تلك المفترسة.

وأثارت الحادثة الأليمة التي وقعت عشية عيد الفطر، حزنا لدى الجزائريين، حيث دعا كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة إعادة تهيئة حدائق الحيوانات.

من جهته قال مروض الحيوانات إسلام سيباوي، بأن "الأسود ليست حيوانات أليفة، رغم كونها قابلة للترويض، فهي مفترسة وخطرها يبقى قائما في أي لحظة حتى ضد مربيها أو من يؤكلها".
 

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