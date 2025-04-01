الرئيس احمد الشرع والسيدة الاولى لطيفة الدروبي يلتقيان بأبناء الشهداء

تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للرئيس السوري أحمد الشرع و زوجته السيدة لطيفة الدروبي جمعهما بأبناء الشهداء.

وفي التفاصيل، فقد استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي أطفال الشهداء في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وجاء اللقاء تعبيرًا عن التعاطف والدعم لأبناء الشهداء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية 'سانا'.



وقام الرئيس الشرع وعقيلته بتقديم التهاني والتبريكات للأطفال، مؤكدين على أهمية تكريم ذكراهم وتعزيز روح الوطنية لديهم.