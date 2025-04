الرئيس احمد الشرع والسيدة الاولى لطيفة الدروبي يلتقيان بأبناء الشهداء

شامی صدر احمد الشرع اور ان کی اہلیہ نے دمشق کے پیپلز پیلس میں شہداء کے بچوں کا استقبال کیا۔



Syrian President Ahmed al-Shar'a and his wife welcomed the children of the martyrs at the People's Palace in Damascus.#Syria pic.twitter.com/4t0D71spw2