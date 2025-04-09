فيديو لـ ترامب في النعش وتنبؤ يثير الشكوك.. ما الحقيقة؟
انتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أنه من مسلسل "ذا سيمبسون"، يظهر مشهدًا يتنبأ بوفاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 نيسان 2025. في الفيديو، تظهر شخصية تشبه ترامب نائمة داخل نعش، محاطة بعدد من الشخصيات السياسية، مما أثار موجة من الجدل.
ومع ذلك، أكدت مصادر رسمية أن المشهد ليس جزءًا من أي حلقة في المسلسل، بل هو تزييف رقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أصدر مات سيلمان، المنتج التنفيذي للمسلسل، بيانًا نفى فيه صحة الفيديو، مُحذرًا من تصديق مثل هذه الإشاعات المنتشرة على الإنترنت.