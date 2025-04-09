فيديو لـ ترامب في النعش وتنبؤ يثير الشكوك.. ما الحقيقة؟

ومع ذلك، أكدت مصادر رسمية أن المشهد ليس جزءًا من أي حلقة في المسلسل، بل هو تزييف رقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أصدر مات سيلمان، المنتج التنفيذي للمسلسل، بيانًا نفى فيه صحة الفيديو، مُحذرًا من تصديق مثل هذه الإشاعات المنتشرة على الإنترنت.

SIMPSONS PREDICTED APRIL 12, 2025. Thoughts 💭 ⁉️ pic.twitter.com/ACwv9lLQix — BLACK FLAG 💨🏴🔺🔱🔻 (@FlagBlack007) March 24, 2025

