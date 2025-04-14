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عواصف رملية تشل الحركة في العراق (فيديو)
عواصف رملية تشل الحركة في العراق (فيديو)
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عواصف رملية تشل الحركة في العراق (فيديو)

منوعات

2025-04-14 | 15:45
عواصف رملية تشل الحركة في العراق (فيديو)
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Aljadeed
عواصف رملية تشل الحركة في العراق (فيديو)


تسببت عواصف رملية كثيفة في العراق في شل الحركة الجوية والنقل.
كما تمّ إغلاق مطارات رئيسية مثل مطاري البصرة والنجف.

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