عواصف رملية تشل الحركة في العراق (فيديو)

عواصف رملية كثيفة في العراق تتسبب في شل الحركة الجوية والنقل.
كما تمّ إغلاق مطارات رئيسية مثل مطاري البصرة والنجف.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/NCJoVfPM27
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 14, 2025
عواصف رملية كثيفة في العراق تتسبب في شل الحركة الجوية والنقل.
كما تمّ إغلاق مطارات رئيسية مثل مطاري البصرة والنجف.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/NCJoVfPM27
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