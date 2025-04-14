يُقال "أمطار نيسان تحيي الإنسان".. صيدا قبل قليل (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تسببت عواصف رملية كثيفة في العراق في شل الحركة الجوية والنقل.كما تمّ إغلاق مطارات رئيسية مثل مطاري البصرة والنجف.
يؤثر على لبنان منخفض جوي اعتيادي بارد ويستمر لغاية صباح الثلاثاء ويحمل معه أمطارا تكون خفيفة ومتفرقة على العموم وثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع.
نجحت الصين في تطوير أول طائرة مسيرة في العالم مخصصة للإنقاذ الطبي في حالات الطوارئ، والتي توفر حلولا فعالة للتعامل مع الكوارث في بيئات قاسية.