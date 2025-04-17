أرنب.. في محرك طائرة! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أضاء جسم ساطع السماء فوق العاصمة المكسيكية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مغطياً السهول والبلدات الصغيرة بضوء لامع، في مشهد بدا في البداية كأنه نيزك.وأظهرت مقاطع فيديو كرة نار تتطاير عبر سماء البلد اللاتيني، وتنتهي بانفجار ضوئي فوق مكسيكو سيتي، مما أثار دهشة الكثيرين.
بعد إنتشار فيديو يُوثّق تحوّل مياه نهر البردوني إلى اللون الأسود، تحرك محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، وأجرى إتصالاً بقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، وطلب منه فتح تحقيق فوري بالحادثة.
منذ منتصف القرن التاسع عشر، شهدت العديد من المدن الأوروبية مشاريع إعادة تهيئة بهدف جعلها مدناً معاصرة ومواكبة للتقدم الحضاري والثقافي والعلمي الذي عرفته القارة الأوروبية، خاصة أوروبا الغربية، على مدار العقود السابقة.