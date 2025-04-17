جسم ناري "مُحيّر" في السماء! (فيديو)

هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية اضطرارياً، بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها قبل الإقلاع.



وأظهرت مقاطع فيديو ومضات متكررة من اللهب تنطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها.