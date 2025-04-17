جسم ناري "مُحيّر" في السماء! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية اضطرارياً، بعد اندلاع حريق يعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى أحد محركاتها قبل الإقلاع.وأظهرت مقاطع فيديو ومضات متكررة من اللهب تنطلق من أحد محركات الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها.
بعد إنتشار فيديو يُوثّق تحوّل مياه نهر البردوني إلى اللون الأسود، تحرك محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، وأجرى إتصالاً بقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، وطلب منه فتح تحقيق فوري بالحادثة.
منذ منتصف القرن التاسع عشر، شهدت العديد من المدن الأوروبية مشاريع إعادة تهيئة بهدف جعلها مدناً معاصرة ومواكبة للتقدم الحضاري والثقافي والعلمي الذي عرفته القارة الأوروبية، خاصة أوروبا الغربية، على مدار العقود السابقة.