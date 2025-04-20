نهر من البطيخ في إيران (فيديو)

في خطوة مفاجئة من شأنها أن تعيد تشكيل ملامح التجارة الزراعية بين الولايات المتحدة المكسيك، أعلنت الحكومة الأميركية في 14 نيسان 2025 عن فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق بنسبة 20.91% على معظم واردات الطماطم المكسيكية، ويأتي هذا القرار في إطار مساعي واشنطن لحماية المنتجين الزراعيين المحليين في ظل تزايد الاعتماد على واردات الأغذية، خاصة من المكسيك التي تُعد المصدر الأكبر للخضروات والفواكه إلى السوق الأميركية.