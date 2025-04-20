نهر من البطيخ في إيران (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تشهد السماء في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة 25 نيسان ظاهرة فلكية نادرة تُعرف باسم "الاقتران الثلاثي"، حيث تظهر كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب الهلال في تشكيل يُشبه الوجه المبتسم، وفقا لتوقعات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
تشهد السماء في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة 25 نيسان ظاهرة فلكية نادرة تُعرف باسم "الاقتران الثلاثي"، حيث تظهر كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب الهلال في تشكيل يُشبه الوجه المبتسم، وفقا لتوقعات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
في خطوة مفاجئة من شأنها أن تعيد تشكيل ملامح التجارة الزراعية بين الولايات المتحدة المكسيك، أعلنت الحكومة الأميركية في 14 نيسان 2025 عن فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق بنسبة 20.91% على معظم واردات الطماطم المكسيكية، ويأتي هذا القرار في إطار مساعي واشنطن لحماية المنتجين الزراعيين المحليين في ظل تزايد الاعتماد على واردات الأغذية، خاصة من المكسيك التي تُعد المصدر الأكبر للخضروات والفواكه إلى السوق الأميركية.