الغبار يخنق لبنان (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لحريق غابات امتد على حوالي 1,300 هكتار في ولاية نيوجيرسي الأميركية، وتم إخلاء 3000 آلاف شخص، إثر هذا الحريق.
قبل فترة ليست بالطويلة، كان بلوغ سن الستين عامًا يعني التوقف عن الركض. كما كان التقاعد هو الخطوة الأهم. وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "Daily Motivation News"، في السنوات الأخيرة، أصبح من المألوف سفر أصحاب الستينيات حول العالم، ويجربون ممارسة اليوغا لأول مرة، ويؤسسون مشاريع جديدة، ويديرون جداولهم الاجتماعية التي يمكن أن يغفل عنها الكثير من المراهقين.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لثور بوزن 500 كيلوغرام يدعى "إنفينيتو"، وهو يقتحم الحواجز هائجاً، خلال مهرجان شعبي في مدينة أركوس دي لا فرونتيرا الإسبانية. وبدلاً من الجري للأمام، كما هو متوقع، قام الثور بتحطيم حاجز حديدي مجاور لمكان انطلاقه، واقتحم صفوف المتفرجين، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.