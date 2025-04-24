"إحتمال حدوث هزات ارتدادية".. عالم الزلازل يُحذّر!

عقب الزلزال الذي ضرب تركيا، الأربعاء، رجح خبير الزلازل الهولندي الشهير، فرانك هوغربيتس احتمالية حدوث هزات ارتدادية.



وفي منشور على منصة "إكس"، رد هوغربيتس على تساؤلات إمكانية حدوث زلزال كبير بناء على الهزات الارتدادية المرصودة بالقول: "من المحتمل حدوث هزات ارتدادية، وقد تكون أيضا بمثابة مقدمة لحدث أكبر، كن على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ".



وأضاف أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.



وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا على "إكس" إنّ "زلزالا بقوة 6.2 درجات ضرب سيلفري على بحر مرمرة في إسطنبول"، مضيفا أن السكان شعروا به في المحافظات المحيطة.





