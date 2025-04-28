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&quot;حالة طبية نادرة&quot;.. جلطة دماغية تُفقد رجلاً تركياً لغته الأم
"حالة طبية نادرة".. جلطة دماغية تُفقد رجلاً تركياً لغته الأم
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"حالة طبية نادرة".. جلطة دماغية تُفقد رجلاً تركياً لغته الأم

منوعات

2025-04-28 | 05:38
"حالة طبية نادرة".. جلطة دماغية تُفقد رجلاً تركياً لغته الأم
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Aljadeed
"حالة طبية نادرة".. جلطة دماغية تُفقد رجلاً تركياً لغته الأم

شهدت تركيا حالة طبية نادرة لم يسبق لها مثيل وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية ما تزال تتناقل قصة مريض تركي تناقلها أيضاً روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد أيضاً، وهو ما جعله حديث الساعة على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" وغيرها من منصّات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، كشفت وسائل الإعلام التركية أن رحمي كاراديمير وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 67 عاماً قد أصيب بجلطة دماغية أفقدته التحدث بلغته الأم التركية، لكنه بدأ بالتحدث بلغة أخرى كان قد تعلّمها في وقتٍ سابق.
كشفت وسائل الإعلام أن كاراديمير بات يتحدّث اللغة الدنماركية مع محيطه وهي اللغة التي كان قد تعلّمها قبل عقود عندما عمل في الدنمارك لكنه لم يكن يستخدمها على مدى أكثر من عشر سنواتٍ مضت. وقال طبيبه الخاص الذي يشرف على رعايته وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية إن حالة مريضه طبيعية من الناحية العلمية ويمكن أن تتحسن أوضاعه مع اللغة الثانية التي يتكلّمها الآن والتي قد تعيد إليه لغته الأم.
وتعد هذه الحالة الطبية النادرة، الأولى من نوعها التي تشهدها تركيا وفق ما أوردت وسائل الإعلام. ويتمّ منذ يومين نشر فيديو للمريض الذي فقد لغته الأم على نطاقٍ واسع، حيث يظهر فيه وهو يجيب بالدنماركية عند الحديث معه باللغة التركية.

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