نجا من الموت بأعجوبة! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الهجوم الذي استهدف مجموعة من السياح في منطقة كشمير، وأسفر عن مقتل 29 شخصا.

ويظهر الفيديو أحد السياح وهو يستمتع بجولة على الحبل الانزلاقي في باهالغام، إحدى الوجهات السياحية الشهيرة في كشمير، قبل أن يسمع دوي إطلاق نار في الخلفية.