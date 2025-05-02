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طقس متقلّب.. لبنان تحت تأثير منخفض &quot;ضعيف&quot;
طقس متقلّب.. لبنان تحت تأثير منخفض "ضعيف"
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طقس متقلّب.. لبنان تحت تأثير منخفض "ضعيف"

منوعات

2025-05-02 | 01:21
طقس متقلّب.. لبنان تحت تأثير منخفض "ضعيف"
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Aljadeed
طقس متقلّب.. لبنان تحت تأثير منخفض "ضعيف"

يتأثّر لبنان بمنخفض جويّ ضعيف الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، ويستمرّ لغاية يوم الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة، واحتمال خفيف لبعض الامطار احياناً.
ليعود الطقس الى استقراره التام بدءًا من الثلاثاء المقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة:
- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨  على الـ ١٠٠٠متر.
-الجو :  متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٤٠٪؜ لتساقط امطار محلية نهارا.
- الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪؜. 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa.
- الانقشاع : جيد.
- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠.
السبت: 
متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٣٠٪؜ لتساقط امطار محلية نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
الاحد: 
متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٦٠٪؜ لتساقط امطار محلية نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س. 
 

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وأعلنت الشرطة الأسترالية إصابة الثلاثة بجروح خطيرة.
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وأعلنت الشرطة الأسترالية إصابة الثلاثة بجروح خطيرة.
وذكرت شرطة فيكتوريا أن الهليكوبتر سقطت صباح الجمعة في بوينت لونسديل، وهي بلدة ساحلية في شبه جزيرة بيلارين، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غربي ملبورن.
وجاء في بيان للشرطة: "تمكن الأشخاص الثلاثة من الوصول إلى الشاطئ، وتم تحديد موقعهم من قبل المارة الذين إتصلوا بخدمات الطوارئ".

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