طقس متقلّب.. لبنان تحت تأثير منخفض "ضعيف"

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:الجمعة:- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر.-الجو : متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٤٠٪؜ لتساقط امطار محلية نهارا.- الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪؜.- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa.- الانقشاع : جيد.- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠.السبت:متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٣٠٪؜ لتساقط امطار محلية نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.الاحد:متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٦٠٪؜ لتساقط امطار محلية نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.