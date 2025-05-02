طقس متقلّب.. لبنان تحت تأثير منخفض "ضعيف"

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الجمعة:
- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر.
-الجو : متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٤٠٪ لتساقط امطار محلية نهارا.
- الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪.
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa.
- الانقشاع : جيد.
- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠.
السبت:
متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٣٠٪ لتساقط امطار محلية نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
الاحد:
متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٦٠٪ لتساقط امطار محلية نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.