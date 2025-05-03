منشور لأورتاغوس عن "جبران"

أثار زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لردة فعله الغاضبة على ضجة حشود شوشت عليه خلال إلقاء خطاب مباشر على منصة ما دفعه الى المغادرة.