منشور لأورتاغوس عن "جبران"

Saturday morning musings pic.twitter.com/nUWhReEMuZ
— Morgan Ortagus (@MorganOrtagus) May 3, 2025
Saturday morning musings pic.twitter.com/nUWhReEMuZ
أعلن المعهد الوطني للتراث في تونس، السبت، عن اكتشاف قبور قديمة في ولاية القصرين، غرب البلاد، يرجح أن تعود إلى الفترة القديمة المتأخرة.
قضت محكمة في ولاية إلينوي في شمال شرق الولايات المتحدة، بسجن قاتل طفل فلسطيني-أميركي يبلغ ست سنوات، لمدة 53 عاماً.
أثار زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لردة فعله الغاضبة على ضجة حشود شوشت عليه خلال إلقاء خطاب مباشر على منصة ما دفعه الى المغادرة.