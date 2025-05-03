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منشور لأورتاغوس عن &quot;جبران&quot;
منشور لأورتاغوس عن "جبران"
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منشور لأورتاغوس عن "جبران"

منوعات

2025-05-03 | 08:39
منشور لأورتاغوس عن "جبران"
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Aljadeed
منشور لأورتاغوس عن "جبران"

نشرت نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، صورة عبر حسابها على "أكس"، مستشهدةً بإقتباس لجبران خليل جبران.
التفاصيل في الصورة المرفقة:

 
 

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